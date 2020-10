Handball-Oberliga: VfB Fallersleben fehlen sieben Sekunden zum historischen Punktgewinn

"Hätte Auszeit wohl früher nehmen sollen"

In den zweiten 30 Minuten konnte sich keines der Teams mehr absetzen, der VfB zeigte aber weiter ganz deutlich, dass er in der Oberliga mitspielen kann. 45 Sekunden vor dem Ende, beim Stand von 28:28 hatte Fallersleben mit dem Ball in der Hand sogar die Chance auf den Sieg. „Da hätte ich meine Auszeit wohl früher nehmen sollen“, ärgert sich Knobbe. Denn: Die Schiedsrichter pfiffen schnell ein Stürmerfoul gegen den VfB, wegen Meckerns ging es in Unterzahl weiter, Hameln versenkte seinen Angriff bei noch sieben verbleibenden Sekunden.

„Natürlich ist das Ergebnis ärgerlich, wir hätten das Spiel durchaus gewinnen können“, sagte Knobbe. „Uns hat in einigen Situationen ein bisschen Disziplin, Kaltschnäuzigkeit und Erfahrung gefehlt.“ Wichtiger als die verlorenen Punkte ist für den Coach aber die Leistung seines Teams – die gefiel ihm gut: „Wir haben gesehen, dass wir gut mithalten können. Jetzt wissen wir, woran wir arbeiten müssen. Ich bin mir sicher, dass sich die Jungs sehr bald mit Punkten belohnen können.“

Vielleicht schon am kommenden Wochenende: Gegner und Abstiegskandidat SG Börde Handball bekam vom Aufstiegsfavoriten SF Söhre mit 19:39 eine mächtige Packung. Knobbe: „Die Motivation und den Kampf, den wir gezeigt haben, das brauchen wir im nächsten Spiel wieder.“

VfB: Wilken, Lührs – M. Schmidt (1), Tangermann, Frerichs (1), Wolff, Schroeter (3), Burmester, Lopez (8), Siggelkow, J. Schmidt (1), Bangemann (4), Fuhlrott (3), Behrens (7).