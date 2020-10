Handball-Oberliga: VfL Wolfsburg holt Jugend-Nationalspielerin

Handballerische Pause

Die 18-Jährige hat eine beeindruckende Vita vorzuweisen. Sie war mit dem TV Hannover-Badenstedt bereits zwei Mal Drittligameisterin, spielte mit dem VfL Oldenburg in der A-Jugend-Bundesliga und war im vergangenen Jahr mit der U-18-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Slowenien. Die Kehrseite der Medaille Leistungssport bewegte die junge Frau dann aber zu einer handballerischen Pause. Mehr als zehn Trainingseinheiten pro Woche, Spiele am Wochenende, Lehrgänge für das Nationalteam, dazu noch Schule auf dem Internat in Hannover – zu viel Druck, kein Spaß mehr am Spiel.

„Das Maß war für sie einfach voll“, berichtet Vater Gunnar Kusian, der als ehemaliger Manager des MTV Vorsfelde selbst viel Handballerfahrung hat. „Maraike wollte nicht mehr spielen, auch gesprochen haben wir über Handball nicht mehr.“ Seit März diesen Jahres wohnt Kusian, die sowohl auf Rechtsaußen und im rechten Rückraum spielen kann, wieder bei ihren Eltern und besucht eine IGS in Wolfsburg. Vor einigen Wochen juckte es dann doch wieder in den Fingern. „Maraike war ein paar mal beim VfL zum Training und hat dann beschlossen, dass sie auch gerne wieder spielen möchte. Dass Wolfsburgs Trainer Oliver Bült das ganz ohne Leistungsdruck ermöglicht, rechnen wir ihm hoch an“, so Kusian.