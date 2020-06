Handball-Oberliga: VfL Wolfsburg verpflichtet Duo

Die Neuen kommen aus Vorsfelde

Der neu geschaffene Leistungsbereich der Handballerinnen des VfL Wolfsburg, mit dem Oberliga-Team als Aushängeschild, nimmt weiter Formen an. Mit Pia Zaruba konnte der VfL ein Eigengewächs an sich binden, Laura Konert wechselt aus der A-Jugend des MTV Vorsfelde nach Wolfsburg.

Zaruba kann sowohl in der Rückraummitte als auch auf der linken Rückraumseite eingesetzt werden. Den Verein kennt sie bestens – bis auf die vergangene Saison, die sie mit einem Gastspielrecht beim MTV Vorsfelde absolvierte, durchlief die 17-jährige Rechtshänderin sämtliche Jugendmannschaften beim VfL. „Ich bin im Verein groß geworden und verbinde deshalb sehr viel mit ihm. Ich habe hier die besten Möglichkeiten mich weiterzuentwickeln und möchte viele sportliche und persönliche Erfolge feiern“, erklärt sie.

Auch Laura Konert (19) ist im Rückraum flexibel einsetzbar. Sie absolvierte ihre Jugend beim TSV Bahrdorf, in der vergangenen Saison spielte auch sie in Vorsfelde. „Es ist eine sehr willensstarke Mannschaft mit sehr lieben und aufgeschlossenen Mädels, mit denen man viel Spaß haben kann“, begründet sie ihre Entscheidung, sich dem neuen VfL-Projekt anzuschließen.