Handball-Oberliga: Vorsfelde enttäuscht, für Heimann ist es "unerklärlich"

Nur zehn Minuten machen Hoffnung

„Prinzipiell wollten wir mit der selben Einstellung und der selben Motivation ins Spiel gehen wie noch in der Begegnung davor“, sagte MTV-Trainer Daniel Heimann nach der Begegnung. In der Vorwoche hatte Vorsfelde mit 34:24 in Helmstedt gewonnen – zumindest die ersten zehn Minuten gegen Schaumburg hatten Hoffnung auf weitere Punkte gemacht. Im weiteren Spielverlauf aber kam Vorsfelde zunehmend schlechter mit dem aggressiven, gradlinigen Spiel der Schaumburger zurecht und lag bereits zur Pause mit drei Toren Differenz zurück.

Nur zwei Vorsfelder rufen ihre Leistung ab

Während Lars Hoffmann mit zwölf Treffern einen guten Tag erwischte und Torhüter Timon Wilken sein Team mit mehreren starken Paraden vor einer noch höheren Niederlage bewahrte, fehlte es beim Rest des Teams an allen Ecken und Enden. „Nur zwei gute Spieler reichen nicht aus um eine Mannschaft vom Format von Schaumburg zu schlagen“, resümierte Heimann. „Ich habe zwar gesehen, dass die Jungs in der zweiten Hälfte noch gekämpft haben, ansonsten ist es aber unerklärlich wie so eine Leistung passieren konnte.“

"Eine der schlechtesten Saisonleistungen"

Mit einem zwischenzeitlichen 8:2-Lauf war der MTV zwar noch einmal rangekommen, ließ sich dann aber umgehend wieder abschütteln und die HSG bis zum Schlusspfiff gewähren. „Die Deckungsleistung war heute nicht da, es war alles ein wenig saft- und kraftlos“, ärgerte sich Heimann. Der Blick des Trainer ging direkt nach der Begegnung bereits nach vorne: „Wir können es nicht mehr ändern, es war eine der schlechtesten Saisonleistungen, die Punkte sind weg. Am kommenden Wochenende gegen Hameln werden wir wieder besser sein.“

MTV: Krüger, Wilken – Schwarz (5), Tangermann, J. Thiele, Hartfiel (3), Bock (3), Bangemann (1), Günther, M. Thiele (2), Schilling, Hoffmann (12), Michael.