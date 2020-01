Handball-Oberliga: Vorsfelde macht es sich selbst unnötig schwer

Keeper Krüger fehlt

Vorsfelde musste ohne Torhüter Thomas Krüger auskommen, er fehlte mit einer Mandelentzüdung. Dafür war als Backup hinter Timon Wilken Reserve-Keeper Julian Zwengel mit an Bord.

Hameln steht auf einem Abstiegsplatz, zeigte aber, dass die Mannschaft noch lange nicht aufgegeben hat. Führungsspieler Jannis Pille hatte zuvor erst ein Saisonspiel absolviert, hauchte seinem Team aber besonders in der Defensive jede Menge Leben ein.

Vorsfelde brachte den verzweifelt kämpfenden Hamelnern aber von Beginn an die nötige Intensität entgegen und führte zur Halbzeit mit zwei Treffern. Dass es bis zum Schluss eng blieb, war Vorsfeldes mangelhafter Chancenverwertung geschuldet. „Da hat die Quote absolut nicht gestimmt, damit haben wir es uns selbst unnötige schwer gemacht“, so Trainer Daniel Heimann. „Am Ende fragt aber keine mehr danach, wie wir die Punkte geholt haben. Wir haben gewonnen und bleiben oben in der Tabelle auf Tuchfühlung“, freute sich der Coach.

Zwei spielfreie Wochenenden

Bevor der MTV am 15. Februar den TV Jahn Duderstadt empfängt, stehen zwei spielfreie Wochenenden an. Die will Heimann effektiv nutzen: „Wir wollen unsere Angriffsleistung wieder auf 30 Tore bringen und hinten so oft wie möglich 25 oder weniger Tore kassieren. Damit wollen wir uns befassen.“

Nach der Pause könnte auch Steffen Müller wieder ins Spielgeschehen eingreifen. Der Rückraumspieler fällt seit geraumer Zeit einer Rückenverletzung aus, stand gegen Hameln zwar auf dem Spielbericht, spielte aber noch nicht. Heimann: „Er wird uns gerade im Positionsangriff von der linken Rückraumseite nochmal neue Alternativen bringen.“

MTV: Zwengel, Wilken – Schwarz (3), Tangermann, J. Thiele, Herda (5), Hartfiel (6), Bock (1), Bangemann, Günther, M. Thiele (2), Müller, Schilling (1), Hoffmann (9).