Handball-Oberliga: Vorsfelde verpflichtet Keeper Niklas Hoch

„2016 bin ich wegen des Studiums nach Stuttgart gegangen und bin nun seit April wieder in der Region. Ich habe meinen Bachelor abgeschlossen und mache von hier aus per Fernstudium weiter“, berichtet der 1,99-Meter Hüne.

Unverhofft kommt oft! Handball-Oberligist MTV Vorsfelde hat sich mit Niklas Hoch noch einen Torwart geangelt. Der 27 Jahre alte Keeper stand zuletzt für die Hbi Weilimdorf/Feuerbach aus dem Stuttgarter Norden zwischen den Pfosten, kehrt nun aber nach Wolfsburg zurück - und klopfte beim MTV an.

Vor seiner Zeit in Baden-Württemberg stand der gebürtige Gifhorner unter anderem für den HSC Ehmen, den VfL Lehre und den VfB Fallersleben auf dem Parkett. Aus seiner Zeit am Windmühlenberg kennt er MTV-Teamanager André Frerichs. „Als feststand, dass ich nach Wolfsburg zurückkomme, habe ich mit André Kontakt aufgenommen. Für mich ist die Oberliga die nächste sportliche Herausforderung und ich habe auf diesen Schritt großen Bock“, sagt der Keeper. Zusammen mit Thomas Krüger und Nick Weber bildet er fortan das Torhüter-Trio bei den Razorbacks.

Aktiv auf Torwartsuche war Vorsfelde nicht. „Mit Thomas und Nick sind wir auf dieser Position natürlich schon super besetzt. Ich denke aber, dass die letzte Saison gezeigt hat, dass es ratsam ist, sich hier weiter abzusichern“, erinnert sich Frerichs ungern an die kurz aufeinander folgenden Verletzungen seiner Keeper zurück. „Niklas hat sich in den letzten Jahren sportlich immer weiterentwickelt, kann sich hier von Thomas und Nick noch einiges abgucken. Ich traue ihm die Oberliga auf jeden Fall zu und er hat uns signalisiert sich voll reinzuhauen.“ Und: "Thomas ist schichtbedingt nicht immer beim Training, da hilft es natürlich auch, dass wir auf der Position jetzt dreifach besetzt sind, um das Niveau bei den Einheiten hoch zu halten."

Seine neuen Teamkollegen hat er in den vergangenen Wochen bereits bei den ersten freiwilligen Einheiten kennengelernt und ist am Samstag mit in die Vorbereitung eingestiegen. „Wir haben hier eine coole, junge Truppe zusammen und es macht einfach Laune zusammenzuarbeiten. Ich freue mich schon riesig auf die neue Saison“, fühlt sich der neue Torhüter bereits gut aufgenommen.