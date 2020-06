Handball-Oberliga: Vorsfeldes Kapitän geht von Bord!

Leicht fällt Bock der Schritt nicht

Vergangene Woche hatte der MTV etliche Vertragsverlängerungen bekanntgegeben. Es fiel sofort auf: Kapitän Bock war nicht dabei, Gespräche liefen offiziell noch. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. „Ich hatte in den letzten zwei Jahren körperlich viele Probleme und war immer wieder angeschlagen, sodass es mir nicht mehr möglich war, schmerzfrei Handball zu spielen. So macht es auf Dauer einfach keinen Spaß und ich brauche meinen Körper ja auch noch“, erklärt der 29-jährige.

Besonders seine Verletzungen, aber auch die berufliche Laufbahn bewegten „Bocki“ zum Aufhören: „Der Körper ist das eine, der Beruf das andere. Da hat sich das Pensum in den letzten Jahren um einiges erhöht und hat mittlerweile natürlich auch Vorrang. Ich freue mich darauf, meine Wochen nun selbstständiger planen zu können.“ Leicht fällt ihm der Schritt nicht – schließlich hat beim MTV alle Jugendabteilungen durchlaufen und das vergangene Jahrzehnt bei den Razorbacks mitgeprägt. „Die Saison 2013/14 in der 3. Liga, das Freundschaftsspiel gegen den HSV Hamburg und das Spiel vor 5000 Zuschauern in Braunschweig waren mega Erfahrungen.“