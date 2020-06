Handball-Oberliga: Vorsfeldes neuer Kreisläufer war Nationalspieler

Kontakt besteht schon länger

Handball-Oberligist MTV Vorsfelde hat auf das Karriereende von Kapitän Pascal Bock reagiert und einen neuen Kreisläufer verpflichtet. Der Kontakt besteht schon länger, nun wechselt Paul Mbanefo vom VfL Fredenbeck aus der Oberliga Nordsee ins Eichholz.

„Den ersten Kontakt gab es bereits im Februar und ich wurde gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte in Vorsfelde Handball zu spielen“, erzählt der 25-Jährige. Seine Freundin stammt aus Hannover, nun ziehen beide nach Wolfsburg. Gänzlich unbekannt ist dem Rechtshänder sein neues Team nicht: „Ich habe vor zwei Jahren auf einem Turnier mit Fredenbeck schon mal gegen Vorsfelde gespielt. Außerdem habe ich mir auch einige Videos von den Jungs angeguckt und denke, dass viel Potential in der Mannschaft steckt.“

Manager André Frerichs freut sich auf den Nachfolger Bocks am Kreis: „Paul bringt körperlich beste Voraussetzungen mit und ist sowohl im Angriff als auch in der Abwehr eine echte Verstärkung.“ Trotz seiner erst 25 Lenze bringt Mbanefo jede Menge Erfahrung mit. Vor seiner Zeit in Fredenbeck lief er für den HSV Hannover auf, davor spielte er bereits in Polen, Norwegen und Spanien – für die Nationalmannschaft seines Geburtslandes Polen spielte Mbanefo sogar in der U16 sowie der U18-Nationalmannschaft.