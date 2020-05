Handball-Oberligist HV Barsinghausen verstärkt sich mit Recken-Youngster Eckelmann 

Oberligist HV Barsinghausen hat seine Personalplanung für die kommende Spielzeit abgeschlossen. Mit Luca Eckelmann kommt ein junger talentierter Kreisläufer aus der Schmiede des Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf und passt damit perfekt zur Philosophie des HVB, auf junge Spieler zu setzen. Der 19-Jährige bringt aber durchaus auch einige Erfahrung mit. Er spielte bei der TSV Burgdorf in der vergangenen Saison in der A-Jugend-Bundesliga und in der dritten Männermannschaft in der Oberliga.

Eckelmann hat ehrgeizige Ziele an seiner neuen Wirkungsstätte. „Ich möchte Leistungsträger werden“, sagt der Neuzugang. Worte, die der neue Trainer Sven Reuter gerne hört: „Junge Spieler haben immer Bock und wollen sich weiterentwickeln.“ Reuter ist überzeugt, dass der Zugang dem HVB ohne lange Eingewöhnungszeit vor allem in der Abwehr weiterhelfen wird: „Das hat gut gepasst. Luca hat schnelle Beine und kann gut antizipieren.“ Mit diesen Qualitäten soll der Nachwuchsspieler die erhoffte Verstärkung im Innenblock werden.

Fit halten in den eigenen vier Wänden

Aktuell absolviert Eckelmann ein freiwilliges soziales Jahr in der Medizinischen Hochschule Hannover und hat durch diese Tätigkeit einen besonderen Blickwinkel auf die Corona-Pandemie. „Ich nehme das Thema sehr ernst und denke, man sollte den Trainingsstart nicht überstürzen“, sagt der FSJler. Weil Eckelmann insgesamt 90 Kilogramm an Gewichten und eine Langhantel besitzt, kann er sich aktuell auch in den eigenen vier Wänden im Kraftbereich fit halten. Am 19. Mai wird sich Reuter das erste Mal virtuell mit seiner neuen Mannschaft treffen, für Mitte Juni peilt der HVB den Trainingsstart an.