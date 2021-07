Handball-Oberligist MTV Vorsfelde startet in die Vorbereitung: "Magischer Moment"

Die gute Laune bei den Vorsfeldern ist spätestens seit dem ersten gemeinsamen Mannschaftstraining am vergangenen Samstag zurück, Heimann zeigte sich positiv überrascht von der körperlichen Verfassung seiner Spieler nach der langen Pause. Im obligatorischen Eingangstest wurden die Beweglichkeit und Funktionalität überprüft, sowie Sprung-, Konditions- und Kraft-Tests durchgeführt. „Ich war defensiv an die Sache herangegangen, aber die Jungs hatten teilweise bessere Werte als im Jahr zuvor“, so Heimann, für den die Rückkehr in die Halle mit seiner Mannschaft ein „magischer Moment“ war. „Dieses Gefühl kann man nicht mit Geld aufwiegen. Ich habe immer gesagt, die Halle ist mein Energie-Lieferant. In den ersten Trainings-Stunden konnten wir direkt merken, was uns die ganze Zeit über gefehlt hatte.“

Handballer auf Abwegen: Am vergangenen Samstag begann das Mannschaftstraining für die Oberliga-Handballer des MTV Vorsfelde, in der nächsten Woche steht für das Team von Trainer Daniel Heimann ein eher ungewöhnlicher Test an. Am 25. Juli testen die Handballer ihr Können zwar mit dem Ball, aber nicht mit den Händen, sondern am Fuß gegen die Landesliga-Fußballer des SSV Vorsfelde. „Es wird das erste Mal sein, dass der SSV Vorsfelde richtig unter Druck geraten wird“, sagt Heimann mit einem Schmunzeln. „Ich habe mir selbst auch schon ein paar Schuhe bestellt, vielleicht werde ich auch zum Einsatz kommen. Ich tippe auf einen 2:1-Sieg für uns.“

Testspiel-Auftakt gegen Magdeburg

Nach dem Ausflug auf den Fußball-Platz steht für den MTV gegen Drittligist Magdeburg YoungsterS der erste Härtetest am 31. Juli auf der Platte an. „Das ist ein Brett, aber ich wollte frühzeitig mit den Jungs in den Wettbewerb gehen, um die Automatismen wieder abzurufen“, so Heimann. Die Spieler sollen sich wieder an intensive 60 Minuten Handball gegen einen hochklassigen Gegner gewöhnen und, so Heimann, „wie es ist, wieder ein Tor verteidigen zu müssen.“

Weitere Tests stehen gegen Drittligist MTV Braunschweig (8. und 12. August) und Verbandsligist MTV Braunschweig II (22. August) an. Dieser findet innerhalb des Trainingslagers statt, welches die Vorsfelder in diesem Jahr parallel zur eigenen Reserve vor Ort durchführen werden. „Auch innerhalb des Vereins hat man sich in der Corona-Pause nicht viel gesehen“, so die Begründung von Heimann. „Es war uns ein Bedürfnis, das Trainingslager zusammen abzuhalten.“ Die Mannschaft von Heimann wird nicht zusammen mit der Zweitvertretung von Trainer Raul del Pino trainieren, aber gemeinsame Aktivitäten sind geplant.