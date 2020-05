Handball-Oberligist Wolfsburg greift an: "Wollen Leuchtturm werden"

Bis bis 30 Spielerinnen für Leistungsbereich

Die vergangenen drei, vier Saisons verbrachte der VfL zumeist im unteren Drittel der Oberligatabelle, tat sich besonders bei der sportlichen Entwicklung schwer. Bereits vor drei Jahren kam Spartenleiter Jens Wöhner dazu eine Idee, in der Zusammenarbeit mit Trainer Oliver Bült reifte diese nun zu einem Entschluss. „Oli und ich sind der Meinung, dass dieser Weg die einzige Möglichkeit ist, den Frauenhandball hier in der Region wieder attraktiver zu machen. Wir wollen in der Region eine Art Leuchtturm werden, wie es Fallersleben und Vorsfelde im Herrenbereich sind“, so Wöhner.

Die zweite Mannschaft, die aktuell noch in der Regionsoberliga spielt, soll verstärkt mit jungen Spielerinnen gefüllt werden, Training und Trainerstäbe werden zusammengelegt. „Wir wollen uns als Talentschmiede etablieren, jungen Spielerinnen die Möglichkeit geben, sich durch Training und Einsätze im Oberligateam schnellstmöglich weiterzuentwickeln“, sagt Wöhner.

In der kommenden Woche will der VfL Erweiterungen des Trainerstabs bekanntgeben, auch weitere Neuzugänge dürfte es bald geben. Wöhner: „Wir haben noch mehr als zehn laufende Gespräche, es sieht da sehr positiv aus. So hätten wir dann einen Kader von 25-30 Spielerinnen für unseren Leistungsbereich beisammen.“