Handball künftig bei den olympischen Winterspielen? Was dafür spricht und was dagegen

Hintergrund ist das Dauerthema Belastung. Andreas Michelmann , Präsident des Deutschen Handballbundes (DHB), sieht in der von Handball-Weltpräsident Hassan Moustafa einst vorgestellten Idee der olympischen Handball-Verlegung einen Ansatz. "So könnte der internationale Kalender entzerrt, die Belastung der Spieler minimiert werden. Wir sind ohnehin eine Herbst- und Wintersportart. WM und EM werden ohnehin bei Frauen und Männern im Dezember und Januar ausgetragen. Dazu drängt Beachhandball auch ins olympische Programm", sagte Michelmann dem SPORT BUZZER.

Laut dem Sportreport der Verwaltungsberufsgenossenschaft verletzt sich jeder Handballprofi in der Bundesliga durchschnittlich 2,2 Mal pro Saison und fällt damit 26 Tage aus. Denn die Belastung ist enorm. Beispiel Johannes Golla: Der deutsche Kapitän hat drei Turniere (WM, Olympia, EM) innerhalb von zwölf Monaten gespielt, dazu Länderspiele, Partien in Liga, Pokal und Champions League. Mehr als 70 Spiele pro Saison. Während der EM waren es sieben in zwölf Tagen. Mit 5:56 Stunden hatte er in Bratislava mit Abstand die meiste Spielzeit im DHB-Team.