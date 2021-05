Handball-Ostderby: SC Magdeburg gegen SC DHfK Leipzig der klare Favorit

Schwächen eingeschlichen

Dennoch hatten beide Teams bereits im Hinspiel bewiesen, dass sie auch ohne Zuschauer die Bedeutung dieser Begegnung nicht vergessen haben. Daran wird sich auch im Mai 2021 nichts geändert haben und der anstehende Wechsel von Philipp Weber zum Rivalen die Gemüter weiter angeheizt haben. Ob im kochenden Hexenkessel oder im lauwarmen Schmortopf: wenn der Tabellenelfte am Sonntag beim Vierten der Liga aufläuft, werden die Leipziger alles in die Waagschale werfen müssen, um mit den Hausherren mithalten zu können.

Sieg in Essen: SC DHfK Leipzig beweist in der Schlussphase die besseren Nerven

„Sportlich ist der SCM ein ganz schwerer Gegner mit einer klaren Spielstruktur, die wir gut bekämpfen müssen“, so DHfK-Coach André Haber. Auch am 29. November waren die Leipziger keineswegs in der Favoritenrolle und hatten dennoch einen 33:29-Heimsieg eingefahren. Ein Ausrufezeichen, das in Magdeburg schlummernde Kräfte weckte. Die anschließenden 14 Spieltage ging keine einzige Partie der Elbestädter verloren. Stetig kletterte der SCM die Bundesligatabelle hinauf. Erst Titelkandidat SG Flensburg-Handewitt konnte die Erfolgsserie Anfang April brechen (29:33). Eine Niederlage gegen eins der stärksten Teams Europas kann passieren – auch für ihre Leistung mussten sich die SCM-Männer nicht verstecken. Doch seitdem haben sich im Team von Bennet Wiegert Momente der Schwäche eingeschlichen. Weder gegen Erlangen noch gegen Balingen holte der klar favorisierte SCM Punkte, erst gegen den Bergischen HC am vergangenen Wochenende lief es mit einem 25:21-Auswärtssieg wieder rund bei der Wiegert-Sieben.