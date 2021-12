Handball-Recken bereit für den Pokal-Knaller gegen Kiel

Der Meister könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Die Handball-Recken sind gut in Form und bereit für den THW Kiel, auch Kapitän Fa­bi­an Böhm ist wieder einsatzbereit. Heute um 19 Uhr steht das Pokal-Achtelfinale in der ZAG-Arena an. „Kiel ist zu schlagen, wenn jeder von uns einen Sahnetag hat“, sagt Kreisläufer Evgeni Pevnov, der nach langer Verletzungspause wieder gut in Schuss ist.

In der Bundesliga traten die Recken vor einem Monat in Kiel an und verloren mit 24:31 – schlugen sich in Halbzeit eins aber gut. „Wir hatten viele gute Aktionen, waren in der zweiten Hälfte aber zu naiv“, so Prokop. Vorteil für die Recken: Die Gäste sind im Dauerstress. Coach Filip Jicha sagte nach dem 32:29 über die Rhein-Neckar Löwen, manche seiner Spieler hätten 80 bis 100 Partien ohne nennenswerte Pause hinter sich. „Meine Jungs sind im Tunnel, aber die Kräfte lassen nach“, so Jicha. Ausreden wolle er aber nicht gelten lassen.