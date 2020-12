Recke Ivan Martinovic soll das Problem mit den Siebenmetern lösen

„Wir können nicht sagen, dass wir mit den Siebenmetern kein Problem haben. Das ist schon so. Aber wir sind dabei, es in den Griff zu bekommen“, sagt Co-Trainer Iker Romero, „und ich glaube, wir haben mit Ivan Martinovic schon eine sehr gu­te Lösung gefunden.“

Sie verpassen nicht nur viele freie Würfe, sondern auch Siebenmeter. Dieses Manko kostet die Recken in der Handball-Bundesliga wertvolle Punkte. Auch in Leipzig war am Donnerstag mindestens ein Unentschieden drin. Stattdessen scheiterte die TSV Hannover-Burgdorf in der Schlussphase spektakulär.

Auch „Mister Zuverlässig“ scheitert

Nach der ärgerlichen 26:29-Pleite bei den Sachsen schmeckte den Recken das Abendessen mit Hühnchen und Nudeln vor der langen Heimfahrt nur halb so gut. Bis in die 57. Minute hinein schien es, als könnte Hannover die Gastgeber sogar noch überflügeln. Unrühmlicher Höhepunkt an vergebenen Chancen waren zwei vergebene Strafwürfe am Stück. Weil Martinovic zuvor in den Wurfarm gegriffen worden war, trat der zuvor fünffach erfolgreiche kroatische Auswahlspieler nicht an, er musste kurz behandelt werden.

Filip Kuzmanovskis Versuch durfte wiederholt werden, weil ein Leipziger zu früh angelaufen war. Zum zweiten Anlauf trat Ilija Brozovic an die Linie, in dieser Saison bisher der wohl konstanteste Spieler und der „Mister Zuverlässig“ bei der TSV. Auch er scheiterte an Joel Birlehm, der abgeprallte Ball fiel ihm jedoch erneut in die Hände – und der kroatische Nationalspieler konnte den Leipziger Keeper abermals nicht überwinden. Es war ein Knackpunkt dieses Duells „auf Augenhöhe“, wie Sportchef Sven-Sören Christophersen es nannte. Anschließend hielt Birlehm wie berauscht.