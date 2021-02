Recken-Meinung: Nüchtern betrachtet ist nichts passiert

Volle ZAG-Arena, fast 10.000 Fans peitschen mit Klatschpappen und Gesang ihre Recken nach vorn. Die TSV führt gegen den großen Favoriten aus Flensburg. Und als der Titelkandidat das Kommando übernimmt, schlagen die Recken zurück – mithilfe der Zuschauer. Hannover siegt und feiert, alle liegen sich in den Armen, auch auf den vollen Tribünen.

Anzeige

Plop! Es war nur ein schöner, coronafreier Handballtraum. Die Realität sah am Sonntag anders aus. Bis auf das aufgestellte Papplikum nur gähnende Leere auf den Rängen. Stimmt ja, es ist immer noch Geisterspielzeit, das hatte man nach der langen WM-Pause vor Ligasehnsucht fast verdrängt. Und das mit dem rauschenden Recken-Sieg hat auch nicht ganz geklappt. Am Ende stand ein klares 26:33 gegen Flensburg. Ernüchterung in allen Belangen.