Recken Timo Kastening und Fabian Böhm heben zur EM ab

„Wir freuen uns sehr und gehen mit einem guten Gefühl in die Endrunde, weil wir um unser Selbstvertrauen wissen“, sagte Bundestrainer Christian Prokop. Bis zum Turnierauftakt am Donnerstag (18.25 Uhr/ZDF) gegen die Niederlande muss er noch einen Spieler aus seinem Aufgebot streichen. Wer das sein wird, ließ er am Montag noch offen. Möglicherweise gehen Dienstagvormittag sogar alle 17 Spieler, die bei der Vorbereitung dabei waren, an Bord des Fliegers nach Trondheim – also auf jeden Fall auch Fabian Böhm und Turnier-Debütant Timo Kastening.

Nach einer Generalprobe ohne Glanz und Gloria schworen sich Deutschlands Handballer beim gemeinsamen Abendessen auf die Medaillen-Mission bei der Europameisterschaft ein. Auch wenn beim 32:28 (15:14) gegen Österreich am Montag in Wien vor allem in der Offensive einige Wünsche offen blieben, machte der Sieg im letzten EM-Test Appetit auf die Endrunde.

Kastening und Böhm überzeugen

Beide überzeugten auch in Wien, nachdem sie bereits am Samstag beim 33:25-Testsieg gegen Island in Mannheim gut gespielt hatten. Böhm durfte in Wien in der ersten Halbzeit ran, der linke Rückraumspieler erzielte zwei Tore. Im zweiten Durchgang brachte Prokop für Tobias Reichmann dessen künftigen Melsunger Teamkollegen Kastening, Der Noch-Recke erzielte auf Rechtsaußen zwei Treffer.

Nach dem Auftakt gegen die Niederlande geht es am 11. Januar gegen Spanien und am 13. Januar gegen Lettland weiter. Die Zwischenrunde findet in Wien statt, die Endrunde in Stockholm.