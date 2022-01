Eisstockschießen, Spieleabend und Handball: Das machen die Recken im Trainingslager 

Trainer Christian Prokop hat es ausgesucht, die Harzlandhalle in Ilsenburg ist nur fünf Fahrminuten weit weg. Das Minicamp geht bis Samstag, „es wird ein Mix aus Handballtraining und Mannschaftsaktivitäten, verbunden mit einem Tapetenwechsel“, erklärt Prokop. Die Reckensind in den letzten Jahren nur hin und wieder in ein Sommertrainingslager ins nahe Barsinghausen gefahren.

Heute Vormittag noch Krafttraining, ein gemeinsames Mittagessen, dann machen sich die Handball-Recken der TSV Hannover-Burgdorf in mehreren Kleinbussen auf den Weg ins Trainingslager. Berghotel Ilsenburg lautet die Zieladresse im Navi. Idyllisch am Berghang im Nordharz in Sachsen-Anhalt gelegen, 20 Minuten von Schierke entfernt.

Prokop plant fürs Winterlager einen Spieleabend, aber auch Eisstockschießen steht auf dem Programm. Wenn es doch noch genügend schneit, ist sogar eine Skilanglauf-Einheit möglich oder ein Ausflug auf die Rodelbahn.

Am Samstagvormittag steht die Abschlusseinheit in der Halle an, dann macht sich der Recken-Tross auf ins 120 Kilometer entfernte Dessau, wo am Sonntag der Peugeot-Cup ausgetragen wird.

Die Recken treten beim traditionellen Viererturnier im ersten Halbfinale um 11 Uhr gegen Gastgeber Dessau-Roßlauer HV 06 aus der 2. Liga an. Um 12.30 Uhr treffen Hannovers Bundesliga-Konkurrenten Leipzig und Lemgo aufeinander. Beide Spiele gehen über zweimal 20 Minuten. Das Spiel um Platz drei wird um 14.30 Uhr angepfiffen, das Finale um 16 Uhr. Jeweils über zweimal 25 Minuten. Alle Spiele werden im Livestream auf sportdeutschland.tv übertragen.

Einige Spieler fehlen

Den dezimierten Kader füllt Prokop mit etlichen Spielern aus der Perspektivmannschaft der Recken auf. Matteo Ehlers ist dabei, Justus Fischer, Koray Ayar Daniel Weber sowie die beiden Torhüter Felix Wernlein und Tim Buschhorn.

Wegen der laufenden EM und der WM-Qualifikation am vergangenen Wochenende fehlen Prokop einige Nationalspieler. Torwart Domenico Ebner, am Wochenende dreimal erfolgreich im Einsatz mit Italien in der WM-Quali, steigt nach dem freien Montag am kommenden Dienstag ins Training ein. Erst ab Mittwoch ist Nejc Cehte dabei, der bei der EM für Slowenien nachnominiert worden war, am Dienstagabend aber dramatisch in der Vorrunde scheiterte. Landsmann Lesjak hatte nach überstandener Corona-Infektion auf eine Nachnominierung gehofft, mit dem Aus Sloweniens hatte sich das erledigt. Lesjak stößt am Samstag noch in Ilsenburg zum Team im Trainingslager und hütet beim Peugeot-Cup den Kasten der Recken.

Filip Kuzmanovski, der bei der EM mit Nordmazedonien ebenfalls ausschied, ist am Wochenende zurück in Hannover und lässt sich dort am verletzten Knöchel behandeln. Er war bei der EM umgeknickt. Physio Timm Kostrzewa wird sich um das überdehnte Sprunggelenk kümmern. Dem an der Wade verletzten Johan Hansen gehe es „zunehmend besser“, berichtet Prokop. Der Däne bleibt weiter bei seinem Team bei der EM.