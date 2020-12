Beim Herschenken möglicher Siege sind die Recken unrühmliche Spitze

Noch ein spannender Fakt: Niemand bietet so viel Krimi wie Hannover. Die Recken sind die Drama-Könige der Liga. Unrühmliche Spitze sind sie auch beim Herschenken möglicher Siege. Viermal schon warfen sie doppelte Punktgewinne einfach so weg. Erst gegen den Bergischen HC, dann in Ludwigshafen und in Essen. Jetzt beim HC Erlangen.

Diesmal haben sie sich nicht dämlich angestellt

Die TSV dümpelt mit 10:12 Zählern im unteren Mittelfeld der Liga herum, statt mit möglichen 14:8 Punkten von Rang sechs zu protzen. Sehen wir es mal positiv. Gegen Erlangen haben sich die Recken im Vergleich zu den anderen erwähnten Dramen nicht dumm angestellt. Gut gekämpft haben sie, nichts dämlich vergeben.

Was wir uns vorab zum Fest aber wünschen: ein bisschen mehr Klarheit bei den ach so unentschiedenen Recken. Klarheit in ihren Aktionen, in ihren Spielergebnissen – und in der Tabellentendenz.