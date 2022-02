Fix! Recken holen Marian Michalczik aus Berlin

Es ist ein spektakulärer Wechsel, an dem die Recken lange gearbeitet haben, nun ist er offiziell. Marian Michalczik verlässt die Füchse Berlin und verstärkt in der nächsten Saison Handball-Bundesligist TSV Hannover-Burgdorf. Der 25-Jährige spielt im linken Rückraum, wird also die Position des scheidenden Kapitäns Fabian Böhm übernehmen.

„Er zählt zu den besten deutschen Rückraumspielern und ist vielseitig in Angriff und Abwehr einsetzbar. Mit ihm erweitern wir unsere taktischen Möglichkeiten und ergänzen unseren Kader mit einem Spieler, der trotz seiner jungen Jahre bereits über viel Erfahrung in der HBL verfügt“, sagt der Sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen. „Mir ist wichtig, dass ich in Zukunft wieder mehr Spielanteile sammeln kann. Diese Möglichkeit sehe ich bei den Recken, wo mich das Gesamtpaket einfach überzeugt hat“, sagt Michalczik.