B-Lizenz "wird immer fleißig verlängert": Was macht eigentlich Simone Brüsewitz?

Natürlich kann sie heute über diese Geschichten lachen. „Ich habe diese Sprüche nicht an mich herangelassen, sondern den Fokus nur auf meine Mannschaft gelegt. Dennoch: Die Anfangszeit war nicht immer leicht“, sagt Simone Brüsewitz und erinnert sich an den Beginn ihrer Handball-Trainerlaufbahn im Männerbereich. "Von den eigenen Spielern war ich sowieso sofort respektiert" Die Sprüche, die sie sich bei Auswärtsspielen anhören musste, ähnelten sich oft. Rufe wie „Seid ihr heute ohne Trainer da?“ oder „Ist das eure Masseurin?“ musste sich Brüsewitz öfter anhören. „Das kam aber immer von der Tribüne. Und immer von Männern. Die gegnerischen Mannschaften wussten ja, dass da eine Trainerin an der Seitenlinie steht“, sagt sie. „Von den eigenen Spielern war ich sowieso sofort respektiert.“ Das Thema Frauen im Männersport war also auch noch zum Ende der Jahrtausendwende ein Thema, als die HSG Langenhagen unter Trainerin Brüsewitz Erfolg hatte – mit dem Bezirkspokalsieg und bis 2003 mit zwei Aufstiegen bis in die Verbandsliga. Also alles noch lange bevor der mediale Hype um die Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus entbrannte, die 2007 im deutschen Profifußball ihr Debüt gab und ab 2017 in der Bundesliga Spiele leitet.

Ende der Neunziger Jahre ging Simone Brüsewitz für den SV Garßen-Celle in Liga zwei auf Torejagd. © privat

Und auch Imke Wübbenhorst, die seit April das Männer-Regionalligateam der Sportfreunde Lotte coacht, sorgte für mediales Aufsehen. „Bibiana und Imke finde ich super. Die machen das ganz toll, das verdient großen Respekt“, sagt Brüsewitz. „Entscheidend ist in allen Fällen, dass auch Frauen Führungsrollen in Männerdomänen ausfüllen können. Wichtig ist am Ende die Qualität – und dann ist es egal, ob man Mann oder Frau ist.“ Freundinnen überreden Brüsewitz Dass Brüsewitz eine Menge von Handball versteht, erfuhren irgendwann auch die Pöbler auf der Tribüne. Sobald sich zu ihnen herumsprach, dass die heute 52-Jährige parallel noch selbst aktiv, als Kreis- sowie Flügelspielerin mit dem SV Garßen-Celle in die 2. Bundesliga aufgestiegen und in dieser Spielklasse sogar noch am Ball war. Dabei fand sie recht spät den Zugang zu dieser Sportart, spielte als Mädchen zunächst Fußball beim TSV Fortuna Sachsenross. „Als ich 16 Jahre alt war, haben mich zwei Freundinnen gefragt, ob ich nicht mal mit zum Handball kommen wolle – das würde total Spaß machen.“ Beim TuS Bothfeld ging es los, es folgten Stationen beim Hannoverschen SC und der HSG Langenhagen, ehe sie 1996 im Alter von 28 Jahren nach Celle wechselte.

Immer bestens vorbereitet: Als Trainerin hatte Simone Brüsewitz in ihren Unterlagen oft eine Lösung parat. © Debbie Jayne Kinsey

Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits als Trainerin tätig. Wieder wurde sie angesprochen, wieder mit sportlich interessanten Folgen. Während ihrer Schulzeit auf der Herschelschule spielte sie Handball bei ihrem Lehrer Eckhart Brix und nahm am Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ teil. Los geht es mit dem Berenbosteler Nachwuchs Brix war in seiner Freizeit in der Handballjugendabteilung des TK Berenbostel tätig. „Er hat mich dann gefragt, ob ich nicht eine Nachwuchsmannschaft übernehmen möchte“, sagt sie. Beim TKB coachte Brüsewitz schließlich ab 1989 zusammen mit ihrem Ehemann Wolfram, der zu diesem Zeitpunkt bereits die zweiten Männer des TKB unter seinen Fittichen hatte, die A- und B-Jugend. 1997 wechselten Simone und Wolfram Brüsewitz nach einem kurzen Intermezzo beim MTV Herrenhausen gemeinsam zur HSG Langenhagen und übernahmen dort die Männer-Erstvertretung. Viele junge Talente folgten dem Trainergespann, zumal damals ohnehin im Jugendbereich eine Spielgemeinschaft zwischen dem TKB und der HSG existierte.

Der Höhepunkt war der Aufstieg in die Verbandsliga 2003 – und zugleich der Zeitpunkt für Simone Brüsewitz, als Trainerin aufzuhören: „Die Saison war ein echter Kraftakt, ich brauchte erstmal Abstand.“ Denn zum großen sportlichen Erfolg gesellte sich ein Schicksalsschlag. Im Jahr 2002 verstarb ihr Mann. „Wir wollten das auch für Wolfram schaffen, das war mir wichtig. Auch die Jungs haben in der Saison alles gegeben.“ Der Rücktritt hatte für die Handballexpertin zusätzlich berufliche Gründe. In der Aufstiegssaison arbeitete sie bereits in Wolfsburg bei der VW Tochtergesellschaft AutoVision. Der Zeitdruck, um es rechtzeitig zum Training nach Langenhagen zu schaffen, wurde zunehmend größer. Heute ist die 52-Jährige für Volkswagen Nutzfahrzeuge tätig, verantwortet den Bereich Sponsoring im Marketing. Im Jahr 2006 leitete sie bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland den Protokollbereich für das Organisationskomitee in Hannover und beim Finale in Berlin.

