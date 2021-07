Handball-Spielplan: Gleich ein Heimspiel-Hammer für Wolfsburg

Fest steht nun auch der Termin des Ligastarts. Los geht's am ersten September- und nicht am letzten Augustwochenende. Dafür hatte Wolfsburg auch votiert - um in der knappen Vorbereitung, in der auch der Werksurlaub fällt, zumindest eine Woche mehr Zeit zu haben. Die wird der krasse Außenseiter auch benötigen, denn der VfL wird gleich wissen, was ihn in der 3. Liga erwartet. Ex-Zweitligist Kirchhof sorgt für die erste Standortbestimmung.

Die Nordhessinnen spielten von 2004 an für zwei Jahre in der 1. Bundesliga, pendeln seitdem immer mal wieder zwischen Liga zwei und drei, waren aber seit 2017 bis zum Abstieg in der Vorsaison als Drittletzter durchgehend zweitklassig. In der 3. Liga gehen sie mit einem international besetzten Kader an den Start. "Kirchhof hat sechs neue Ausländerinnen geholt, will sofort wieder hoch", weiß VfL-Coach Bült

Danach steht für Wolfsburg eine der kürzesten Auswärtsfahrten an, doch beim TV Hannover-Badenstadt-Vinnhorst, deren B-Juniorinnen jüngst deutscher Meister wurden, wartet auf das Team die nächste Hürde. Der TV wurde vor Corona zwei Mal in Folge Meister in der 3. Liga Nord.

Was für ein Willkommen

Was für ein Willkommen für den Neuling. "Für die Zuschauer wird's schön, auch für uns ist das ein Erlebnis", sagt Bült, der weiß, dass der Auftakt kaum schwerer hätte ausfallen können. Aber: "Wenn Top-Teams angreifbar sind, dann zu Saisonbeginn, wenn sie noch nicht zu 100 Prozent eingespielt sind." Angst habe sein Team nicht, aber den nötigen Respekt. "Das wird unheimlich schwierig. Wir sind sowieso der Außenseiter der Liga - in diesen Spielen aber erst recht."

Es folgen ein Heimspiel gegen den Königsborner Spiel Verein Handball, ehe die Reise zur Erstliga-Reserve der HSG Blomberg-Lippe ansteht.

Das Handballjahr endet mit dem Rückrunden-Auftakt in Kirchhof am 11./12. Dezember, die Winterpause endet am 22./23. Januar mit einem Heimspiel gegen Hannover-Badenstedt-Vinnhorst. Das letzte Spiel der Staffelphase bestreitet der VfL dann am 2./3. April gegen den Hannoverschen SC.