Handball-Spielplan: Oberliga-Derby zwischen Fallersleben und Vorsfelde als vorweihnachtliches Geschenk

Das erste Derby steigt am zwölften Spieltag. Am 18./19. Dezember erwartet Fallersleben zunächst Vorsfelde. Das Rückspiel steigt am 21./22 Mai in Vorsfelde.

Die Handball-Oberliga startet am 18./19. September in die neue Saison. Das war klar. Doch jetzt wissen die heimischen Handballer auch gegen wen sie loslegen. Der VfB Fallersleben beginnt mit einem Heimspiel gegen den TV 1887 Stadtoldendorf, der MTV Vorsfelde muss zunächst zum VfL Hameln.

Na, das passt doch! Am 18. September veranstaltet der VfB Fallersleben sein traditionelles Oktoberfest - und an diesem Samstag gibt's auch gleich die erste Standortbestimmung für den VfB, der sich zuletzt mit dem Kroaten Vlatko Ranogajec vom MTV Braunschweig und mit Bert Hartfiel aus Vorsfelde verstärkt hatte. Zu Gast ist dann Stadtoldendorf. "Ein echter Kracher", sagt Fallerslebens Sportlicher Leiter Uwe Wacker. Denn: Der TV hat seinerseits mächtig an der Qualität des Kaders gefeilt, mit Nikola Popovic (zuletzt in der ersten italienischen Liga aktiv) und Tony Zarev aus der ersten kroatischen Liga jüngst zwei Top-Zugänge vermeldet. "Das wird eine Standortbestimmung", sagt Wacker, der sich freut, dass der VfB mit einem Heimspiel startet. "Wir peilen 15.30 Uhr als Anwurfzeit an. Dann kann und soll die Mannschaft auch am Abend das VfB-Oktoberfest genießen", sagt der Sportliche Leiter: "Aber der Fokus liegt natürlich ganz klar auf dem Spiel." Übrigens: Falls das Oktoberfest verschoben werden sollte - vorsorglich gibt es am 16. Oktober einen Ausweichtermin - hätte Fallersleben ebenfalls ein Heimspiel - dann gegen die SG Börde Handball.

Auch am zweiten Spieltag wartet ein Top-Team auf Fallersleben, Dann geht's zum MTV Großenheidorn, der in der Aufstiegsrunde zur 3. Liga nur aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gescheitert war. "Nach diesen beiden Spielen weiß man, wo die Reise hingeht", sagt Wacker. Sie soll den VfB am besten ins obere Tabellendrittel führen. "Auch wenn wir nach der Annullierung mit der Erfahrung von gerade einmal zwei Oberliga-Spielen als Neuling gelten - wir müssen uns nicht zu klein machen." Denn der Kader, "der auf der Platte steht, ist der beste, den Fallersleben jemals hatte." Jetzt liege es an Trainer Mike Knobbe und seinem Team daraus etwas zu machen.