Handball-Star Silvio Heinevetter verlässt die Füchse Berlin - Wechsel nach Melsungen

Melsungen plant in der Bundesliga einen Vorstoß in die Top-Fünf. Helfen soll dabei das Pharma-Unternehmen Braun. "Es haben schon mehrere Spieler sich sportlich verändern wollen, das ist ganz normal", so Hanning.

Zuletzt verpasste Heinevetter mit den Füchsen den Einzug ins Pokal-Finale. Besonders in der Schlussphase häuften sich die Fehler bei der 22:24-Niederlage gegen den späteren Sieger THW Kiel wieder. Und so standen die Berliner, wie so oft in den letzten Wochen, wieder mit leeren Händen da. "Das müssen wir jetzt erst einmal sacken lassen", sagte Heinevetter.