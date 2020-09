Handball-Start: Erstmals wird's ein Wolfsburger Oberliga-Derby geben 

In der vergangenen Saison ging Handball-Oberligist MTV Vorsfelde im Kampf um den Drittliga-Aufstieg die Luft aus, Braunschweig schnappte sich das Ticket. In der kommenden Saison wagen die Handballer einen neuen Anlauf – Favorit auf den Aufstieg ist aber wieder jemand anders. Vorsfelde startet am Samstag (18.30 Uhr) gegen die HSG Plesse-Hardenberg. Eine halbe Stunde später feiert der VfB Fallersleben seine Oberliga-Premiere gegen den VfL Hameln (19 Uhr) – und die Hoffmannstädter sind gekommen, um zu bleiben! Die VfB-Handballer sicherten sich in der vergangenen Saison den Aufstieg, jetzt will das Team unbedingt den Klassenerhalt schaffen. Mit vielen Verstärkungen im Kader. Das erste der zwei Lokalderbys steigt voraussichtlich zu Weihnachten .

MTV Vorsfelde

Auf lange Sicht, bestätigt Vorsfeldes Trainer Daniel Heimann, will Vorsfelde zurück in die 3. Liga. In der aktuellen Situation stehen für den Coach aber andere Dinge im Vordergrund, erklärt er: „Natürlich gehen wir in jedes Spiel mit dem Willen, es auch zu gewinnen. Corona ist aber ein so großer Nebenkriegsschauplatz für alle Vereine, dass wir einfach dankbar sein sollten, nach so langer Pause wieder vor Zuschauern Wettkampfhandball spielen zu dürfen.“

Vor zwei Jahren kaufte sich der TuS Vinnhorst eine Übermannschaft zusammen, in der vergangenen Spielzeit scheiterte Vorsfelde am MTV Braunschweig. In der anstehenden Saison fällt die Favoritenrolle auf die SF Söhre, die ihren ohnehin schon starken Kader noch weiter verbessern konnten. Heimann: „Für die Prognose, dass Söhre das Rennen machen wird, muss man kein Prophet sein. Mir ist es aber so ohnehin lieber. Söhre hat den Druck, wir können befreit aufspielen.“ Vorsfeldes Trainer will „vor der eigenen Tür kehren“ und sich mit seinem Team auf die eigenen Stärken besinnen: „Wir haben zwei sehr gut funktionierende Abwehrsysteme parat und sind im Angriff sehr vielseitig. Da hat uns die späte Verpflichtung von Jakob Nowak auch nochmal mehr tiefe verliehen“, so Heimann.

Nach jahrelanger Vorsfelder Alleinherrschaft in der Oberliga hat im Frühjahr der Nachbar aus Fallersleben den Sprung geschafft. Zusätzlichen Druck verspürt der MTV nicht, sagt Manager André Frerichs: „Natürlich schauen wir, was in der Nachbarschaft passiert. Unsere eigene Leistung ist uns aber wichtiger. Wir freuen uns vor allem auf die beiden Derbys, die wir dazugewonnen haben.“ Im ersten Spiel gegen Plesse-Hardenberg will Heimann einen Sieg, ruft aber zur Vorsicht auf: „Alle Erkenntnisse zu Gegnern sind nach sechs Monaten Pause ohne Wert. Wir wollen uns möglichst so präsentieren, dass wir als Sieger vom Feld gehen.“ Bitter: Außenspieler John Michael wird mit einer weiteren Schulterverletzung erneut lange ausfallen, nachdem er bereits die vergangene Saison verpasst hatte.

Der MTV-Kader – Tor: Thomas Krüger, Nick Weber, Julian Zwengel. Feld: Marius Schwarz, Kai Aselmann, Janis Thiele, Bert Hartfiel, Thorben Günther, Paul Mbanefo, Marius Thiele, Yannik Schilling, Ayke Donker, Lars Hoffmann, Jakob Nowak, John Michael.