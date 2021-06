"Handball-Besessener" und Taktikfuchs: So tickt der neue Recken-Trainer Christian Prokop

2017 hatte Prokop den Bundestrainer-Job übernommen, blieb bei der EM 2018, der Heim-WM 2019 und der EM 2020 aber ohne die erhoffte Medaille. Schon 2018 war er so umstritten, dass es am 19. Februar überraschend kam, als ihm der DHB im Maritim-Hotel am Flughafen in Langenhagen den Rücken stärkte. Prokops DHB-Zeit blieb unglücklich. Beim EM-Auftakt 2020 gegen die Niederlande rückte Prokop auf kuriose Weise in den Fokus, weil er während einer Auszeit den Namen des damaligen Recken Timo Kastening vergaß. Es war sein letztes Turnier.

Sein Platz ist in der ersten Liga. Jetzt ist der 42-Jährige zurück auf der Bühne der besten Liga der Welt. Ab 1. Juli ist er neuer Trainer der TSV Hannover-Burgdorf und übernimmt den Job von Carlo Ortega, der zum FC Barcelona wechselt. „Eine Super-Lösung“, sagt Recken-Kapitän Fabian Böhm, der gestern seinen 32. Geburtstag feierte. Als „jung, ambitioniert, engagiert, menschlich, sportlich sehr erfolgreich“, beschreibt Böhm ihn. „Auch in der Nationalmannschaft. Da wurde vieles schlechter gewertet, als es war.“

Frühes Karriereende mit 25

2003 beendete er seine kurze Spielerkarriere als 25-Jähriger in seinem Heimatort Köthen. Prokop entschied sich für die Trainerlaufbahn, startete in Hildesheim. Über Braunschweig (erstes Männerteam) landete er 2006 beim TSV Hannover-Anderten und führte das Team in die zweite Liga. Es folgten ab 2009 Magdeburg, Schwerin und Essen. Parallel schloss er Lehramtsstudium (Sport und Wirtschaft) und Referendariat ab.

Mit TuSEM verlor er am 15. Dezember 2012 mit 24:34 gegen die Recken im Weihnachtsspiel in der Tui-Arena. In seinem Team: Fabian Böhm. Beide konnten Essens Abstieg damals nicht verhindern. Mit Leipzig schaffte er den Aufstieg ins Oberhaus und etablierte den SC DHfK in der ersten Liga. Prokop? Kannte nun jeder.