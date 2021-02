"Hier war keiner klar besser“: Die Recken verlieren auch in Wetzlar

Die Recken begannen mit dem zuletzt starken Torwart Domenico Ebner, der bei der TSV wohl schon in der nächsten Woche verlängern wird. Und mit Veit Mävers als Spielmacher, der zugleich weit vorgezogen verteidigte – wie auch die Halbspieler. Eine Mischung aus 3-2-1 und 5-1-Abwehr stellte Recken-Trainer Carlos Ortega hin, er hatte großen Respekt vor dem Rückraum der Hessen.

Und das funktionierte ganz ordentlich in einer intensiven Partie. Beim Stand von 2:2 scheiterte Ivan Martinovic per Siebenmeter an der Latte. Wenig später versuchte sich Weltmeister Johan Hansen zweimal erfolgreich am Stück von der Linie und sorgte für die 6:5-Führung. Bei einem Foul an Recken-Kapitän Fabian Böhm hatte dieser Olle Schefvert Forsell zuvor an der Stirn erwischt, der Wetzlarer zog sich eine Platzwunde zu, kehrte nach einigen Minuten mit einem Pflaster und Turban zurück.