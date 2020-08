Kein Wiedersehen mit Kastening: Recken-Test in Melsungen nach Corona-Fall abgesagt

Der für Donnerstagnachmittag geplante erste Test der Handball-Recken gegen die MT Melsungen fällt aus - weil es im Betreuerstab der Nordhessen einen positiven Corona-Fall gab. Nach SPORTBUZZER-Informationen soll es ein Physiotherapeut sein. Das gesamte Team muss jetzt umgehend getestet werden. Bis Donnerstagmittag werden nicht alle Ergebnisse vorliegen. Ein Testspiel wäre damit unverantwortbar. Wiedersehen mit Kastening fällt aus Somit gibt es auch kein schnelles Wiedersehen mit Timo Kastening, der im Sommer von den Recken nach Melsungen gewechselt war. Für die Recken ist der Spielausfall ärgerlich, so können sie sich die Reise nach Kassel aber sparen. Am Sonntag wollen sie daheim gegen Hamburg testen. "Die Mannschaft hatte sich nach der langen Pause sehr auf diesen ersten Härtetest gefreut, aber verständlicherweise müssen wir jetzt bis Sonntag zu unserem Duell mit dem HSV Hamburg warten, ehe wir uns wieder mit einem anderen Gegner messen können. Es zeigt sich aber, dass die Hygienekonzepte und Sicherheitsmaßnahmen innerhalb der Clubs gut und vertrauensvoll umgesetzt und angewendet werden“, wird der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen in einer Pressemitteilung zititert. Nach der Test-Absage haben die Recken ihren Trainingsplan angepasst. Am Donnerstag trainieren die Handballer zweimal: erst im Kraftraum, dann in der Swiss Life Hall.

Für Melsungen tun sich weit mehr Probleme auf. Am Sonntag steht das Hinspiel in der ersten Qualifikationsrunde der European League beim dänischen Vertreter Bjerringbro-Silkeborg an. Im Zweifelsfall kann Melsungen nur mit den Spielern antreten, die negativ getestet werden. Melsungen hatte den Startplatz bekommen, weil die TSV Hannover-Burgdorf auf ihren Europa-Platz verzichtet hatte.