Wer kann in seine Fußstapfen treten? Hannovers Handball sucht den nächsten Kastening

Zugegeben, Timo Kaste­ning ist im Schaumburger Land geboren und aufgewachsen. Doch nach seiner Zeit beim TSV Barsinghausen wechselte er noch als C-Jugendlicher zur TSV Hannover-Burgdorf und ist in den meisten Köpfen als das lokale Regionstalent bei den Recken verankert gewesen. Nun hat der 25-Jährige Hannover verlassen und ist zur MT Melsungen gewechselt, doch wer kann der nächste Kastening werden? Burgdorfer Talente wie Veit Mävers, Jannes Krone und Hannes Feise könnten in seine Fußstapfen treten, doch diesen einen großen Hoffnungsträger aus der Region Hannover, der sich ganz sicher bei den Recken etablieren wird, gibt es zurzeit nicht. "Da nehmen sich die größeren Vereine untereinander die Spieler schon in jungen Jahren weg" Lars Denz, der Spartenleiter des Lehrter SV, sieht darin ein Problem, dass die Vereine im Jugendbereich nicht wirklich zusammenarbeiten, um das nächste Toptalent hervorzubringen. „Natürlich herrschen da Interessenkonflikte“, sagt er. Es gebe zu viele Handballmannschaften in der Region Hannover, sie sei zahlenmäßig die stärkste in ganz Deutschland. „Da nehmen sich die größeren Vereine untereinander die Spieler schon in jungen Jahren weg“, sagt Denz. Häufig kämen schwere Verletzungen bei den Talenten hinzu, die dann abwägen müssen, ob sie es riskieren können, eine Profikarriere im Handball einzuschlagen oder doch lieber den gewöhnlichen Weg über Studium oder Ausbildung gehen. In Vinnhorst, Anderten und Burgdorf wird laut dem Lehrter Abteilungschef zwar eine gute Jugendarbeit geleistet, in den Folgejahren wechseln viele ambitionierte Spieler aber zu häufig den Verein. Das sei seiner Meinung nach aber auch kein Wunder, wenn man sieht, was einige Oberligisten jungen Handballern als Handgeld zahlen. „Wir in Lehrte hingegen haben kaum Geld zur Verfügung, und die Sponsoren in der Region sind beim Thema Handball nicht so offen“, sagt Denz. „Das wird durch Corona natürlich nicht besser werden.“ Stand jetzt werde der LSV bei den Heimspielen der nächsten Saison aufgrund der Bestimmungen mit 50 Prozent weniger Zuschauern leben müssen, „das ist ein großer Einschnitt“. In den nächsten vier bis fünf Jahren sieht Denz jedenfalls keinen Spieler aus der Region, der es in die Bundesliga schaffen und ähnlich stark werden kann wie Kastening.

Zu viele Profiligen? Dass es in Deutschland drei Profiligen gebe, ist für Gerd Köhler aus dem Vorstand des HV Barsinghausen ein Hindernis dafür, dass sich viele einheimische Jugendspieler mit Begabung durchsetzen. „Dadurch entsteht ein Sog, in dem Talentstaubsauger ganze Regionen leerpusten“, sagt er. Viel zu früh würde eine Entwurzelung stattfinden, die Youngster dann in die Internate nach Nettelstedt, Hamburg oder Berlin bringt. Der Deisterstädter betont, dass es nur noch wenige Vereine gibt, die mit Lokalkolorit punkten könnten. „Als wir Timo und Marius Kastening nach Barsinghausen geholt hatten, konnten sie sich in Ruhe weiterentwickeln, um dann in Burgdorf den nächsten Schritt zu machen“, sagt Köhler. Talent will gepflegt werden, sagt der HVB-Offizielle. Eiserner Wille und Selbstdisziplin sind seiner Meinung nach ebenso wichtige Tugenden, um es nach ganz oben zu schaffen. Stark am Ball sein allein reicht nicht aus, um sich durchsetzen zu können. Für ihn gebe es einige Trainersöhne, die es in den nächsten Jahren weit bringen könnten. Der Nachwuchs von Robin Ko­the, Heidmar Felixson oder Andrius Stelmokas hätte das Zeug, groß rauszukommen.