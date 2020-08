TSV Hannover-Burgdorf: Recke Nejc Cehte fällt mit schlimmer Fußverletzung lange aus

Was war passiert? In der zehntägigen Mannschaftstrainingspause verletzte sich Cehte vergangenen Woche unglücklich beim vom Trainerteam angeordneten individuellen Krafttraining. Dem 27-Jährigen krachte ein Gewicht auf den großen Zeh seines linken Fußes. Der Zeh wurde dabei so arg gequetscht und deformiert, dass er nach SPORTBUZZER-Informationen teilamputiert werden musste. Der Linkshänder springt zwar mit dem rechten Bein ab. Das linke braucht er aber zu Stabilisation. Der große Zeh ist extrem wichtig für die Balance eines Fußes. Der rechte Rückraumspieler wird seine Fuß-Bein-Koordination bei seinem Comeback möglicherweise neu kalibrieren müssen. Dennoch: Es hätte noch schlimmer enden können, wenn es Cehtes Standfuß gewesen wäre.

Bilder vom ersten Training der Recken in der neuen Saison in der Swiss-Life-Hall Nachwuchskraft Justus Fischer (vorn) muss sich gegen Alfred Jönsson zur Wehr setzen. ©

Hoffen auf rechtzeitige Genesung Zurzeit kommt Cehte nur humpelnd vorwärts. Die Teilnahme am Teamtraining, das am Dienstag in die zweite Vorbereitungsphase gestartet war, ist ausgeschlossen. Cehte muss nach dem Arbeits-Unfall den verletzten Zeh zunächst einige Wochen schonen, die Wunde heilen lassen und dann den Fuß und den Zeh an Belastung gewöhnen. „Es ist verständlicherweise sehr ärgerlich, dass Nejc in den wichtigen Wochen der Vorbereitung auf die neue Spielzeit, wo im Training sehr viele taktische Elemente einstudiert werden, nicht dabei sein wird“, sagte Recken-Sportchef Sven-Sören Christophersen. „Wir hoffen aber, dass er bis zum Saisonstart wieder rechtzeitig fit wird und werden ihm dafür die bestmögliche medizinische Unterstützung an die Seite stellen.“ Gut für die Recken: Ivan Martinovic (22) hatte nach seinem Mittelfußbruch Anfang Januar in der folgenden Corona-Pause genügend Zeit, die Verletzung auszurieren. Der Linkshänder spielt wie Cehte auf der rechten Rückraumposition, hat seine Stärken bisher eher im Angriff als in der Abwehr.