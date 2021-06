Emotionaler Abschied: Recken beschenken Ortega und Co. mit Heimsieg gegen Leipzig

So viele waren es wegen Corona in dieser Spielzeit noch nicht. Das finale Spiel dieser besonderen Handball-Bundesligasaison gewann die TSV Hannover-Burgdorf gegen den SC Leipzig mit 31:28 (16:12).

Die spanische Periode bei den Recken ist beendet. Zum Abschied sind Tränen geflossen, das Trainergespann Carlos Ortega und Co Iker Romero wurde gefeiert und gebührend verabschiedet. 2970 Zuschauer in der damit ausverkauften ZAG-Arena bildeten einen würdigen Rahmen.

Ortega hatte schon zu Beginn viel zu beklatschen, sein Team legte einen 3:0-Lauf hin. Der zum FC Barcelona wechselnde Coach ging wie gewohnt mit, ballte jedoch gefühlt öfter die Faust. Und in der Halle war es lauter als sonst, die Fans waren früh in Feierlaune. Was Ortega besonders gefallen haben muss: Büchner stahl mehrere Bälle und leitete damit Gegenstöße ein.