Auf dem Weg zur Legende: Recken-Spielmacher Olsen auf großer Abschiedstournee

Am Montag wollte Morten Olsen seine verdiente Ruhe. Trainingsfrei, Zeit für die Familie. Sich um seine Frau Gry und die beiden Söhne Alfred (2 Jahre) und Viggo (2 Monate) kümmern. „Die Familie ist mein Lebensmittelpunkt und nimmt sehr viel Zeit in Anspruch“, hat Olsen kürzlich betont. Am Vormittag schauten Ärzte und Physios noch mal auf seine lädierte linke Wade. Beim 31:28-Sieg gegen Magdeburg am Sonntag hatte es für 45 Minuten gereicht. Dann zwickte der Muskel wieder. Olsen ging raus. Durch die Belastung hat sich der Zustand der gezerrten Wade nicht dramatisch verschlechtert, verbessert aber auch nicht. Ob Olsen am Donnerstag gegen die Rhein-Neckar Löwen (19 Uhr, Tui-Arena) auflaufen kann, entscheidet sich kurzfristig. Der Däne war beim Pokalsieg in Flensburg mit dem linken Fuß umgeknickt und hatte sich den Wadenmuskel ge­zerrt.

Bilder vom Spiel der Handball-Bundesliga zwischen der TSV Hannover-Burgdorf und dem SC Magdeburg Carlos Ortega, Trainer der Recken, lässt die ganze Freude raus. ©

Abwesenheit in Melsungen zeigt Olsens Wert Wie wichtig er für die Recken ist, zeigte sich bei seiner Abwesenheit in Kassel, als die TSV gegen Melsungen ihr erstes Saisonspiel verlor. Und gegen Magdeburg, als Olsen zurückkehrte. Der Weltmeister und Olympiasieger, seit Freitag 35 Jahre alt, führte Regie, als wäre er nie weg gewesen. Vier Tore aufgelegt, sieben selber erzielt und alle Fäden des Angriffsspiels zusammengehalten. Es gibt viele Gründe, warum die Recken an der Spitze stehen. Dort hingeführt hat sie Olsen, der derzeit beste Spieler der Liga. Genialer Spielmacher und Tormaschine war er schon immer. Nach außen hin wirkte er jedoch zuweilen etwas lustlos. Davon kann in dieser Saison keine Rede sein. Olsen, der im Januar im WM-Finale Dänemark zu Gold dirigierte, spielt mit Hannover seine letzte Bundesliga-Saison. Dann geht er zu seinem Heimatklub GOG Handbold nach Gudme zurück. Vorwiegend aus familiären Gründen.

Rückkehr in die Heimat 2020 steht schon fest Der Wechsel ist immer noch nicht offiziell, aber fix. Er lässt sich nicht mehr verhindern. Dass er überhaupt noch mal in Hannover für ein Jahr verlängerte, hat auch finanzielle Ursachen. So macht er zehn Jahre im Ausland voll, das bringt steuerliche Vorteile, wenn er wieder in Dänemark lebt. Olsen ist also auf großer Ab­schieds­tour­nee. Ihm ist wichtig, dass es eine schöne wird. An Hannover hängt sein Herz. „Ich bin für jedes Spiel bereit, denn ich weiß, dass es immer ein Spiel weniger wird“ bis zu seinem Ab­schied aus Hannover, sagte er Sonntag nach dem Sieg gegen Magdeburg. "Hannover soll mich als sehr guten Spielmacher in Erinnerung behalten" „Ich habe Bock, eine richtig gute letzte Saison zu spielen, so dass ich mit einem guten Gefühl nach Dänemark zurückgehen kann“, sagte er im Sommer – und wiederholte neulich: „Hannover soll mich als sehr guten Spielmacher in Erinnerung behalten.“

Das sind die nächsten Spiele der TSV Hannover-Burgdorf in der Saison 2019/20 9. Spieltag: SC Magdeburg (H, Tui-Arena), Sonntag, 13. Oktober, 16 Uhr ©

Olsen glaubt an EHF-Cup-Chance Wenn es so weiterläuft, gibt es daran keine Zweifel. Die mit Olympiasieg und WM-Titel hoch dekorierte Brust von Olsen ist breit, sein Selbstvertrauen unbegrenzt, seine Genialität un­er­schöpf­lich. Davon profitiert das ganze Team, vor allem die vielen jungen Spieler, die an Olsens Seite wachsen und vom ihm lernen können: „Es ist ein großartiges Gefühl in unserer Mannschaft. Wir spielen überragend und kämpfen füreinander. Dass wir an der Spitze der Tabelle stehen, ist für uns alle ein Highlight.“ Olsen ist Realist. Er weiß, dass sich am Ende ein anderes Team Platz eins und den Titel schnappen wird. „Meister zu werden ist nicht möglich“, sagte er in einem Doppelinterview mit Kumpel Lasse Svan von Titelverteidiger Flensburg. Dennoch glaubt Olsen daran, dass die Recken bis zum 34. Spieltag etwas Großes erreichen können: „Wenn wir wieder auf einem EHF-Cup-Platz landen würden, wäre das überragend.“

Auf dem besten Weg, sich unsterblich zu machen Zweimal hat Olsen schon die Recken nach Europa ge­führt. 2013 das erste Mal. Danach ging er nach Frankreich und Katar, 2015 kam der verlorene Sohn zurück. In der vorletzten Saison reichte es erneut für den EHF-Cup. Auch dank Olsen. Schafft er es ein drittes Mal, dürfte ihm der Legendenstatus sicher sein. Olsen ist auf dem besten Weg, sich in Hannover unsterblich zu machen. „Ich bin noch nicht fertig hier in Hannover“, hatte er vor der Saison gesagt. Olsen lässt seinen Worten seit Wochen Taten folgen.

