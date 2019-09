TV-Ärger: Handball-Übertragung in der ARD wegen Werbung abgebrochen - Sender entschuldigt sich

Diese TV-Panne sorgt für großen Ärger bei den Handball-Fans. Im Free-TV-Spiel der Bundesliga zwischen dem SC Magdeburg und THW Kiel hat die übertragende ARD rund 40 Sekunden vor Spielende plötzlich in die Werbung geschaltet. Das Endergebnis - 32:31 für Magdeburg - bekamen die Fans, die das im Rahmen der Sportschau gesendete Spitzenspiel mitverfolgt hatten, nicht mit. Stattdessen lief im Anschluss an die Werbung die Ziehung der Lottozahlen. Beim Pay-TV-Sender Sky, der das Spiel an die ARD sublizensierte, war das Spiel dagegen in voller Länge zu sehen.