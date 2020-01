TV Hannover-Badenstedt springt nach Sieg über HSC vorerst auf Platz eins

Mehr als 300 Fans sorgten wie im Hinspiel für eine fantastische Stimmung und sahen einen furiosen Start der Jungen Wilden. Eine Badenstedterin dürfte den Abend so schnell nicht vergessen: Elea Kirchberg aus der A-Jugend bekam von Trainer Christian Hungerecker ihre Chance und erzielte ihr erstes Drittligator. Hungerecker war auch mit dem Ergebnis zufrieden: „Mit elf Toren zuhause zu gewinnen ist in Ordnung. Es war ein gelungener Abend.“

Volle Hütte am Salzweg: Trotz der Handball-EM-Halbfinalspiele der Männer war die Halle bis auf den letzten Platz gefüllt. ©

HSC mit zu viel Respekt

Badenstedt begann aggressiv in der Verteidigung. „Leider haben wir einige klare Chancen vergeben“, ärgerte sich Sprecher Uwe Pichlmeier. Trotzdem traf Saskia Rast zum 13:4 (21.). Erst danach kam der HSC besser ins Spiel. „Wir hatten in der ersten Halbzeit zuviel Respekt. Die Mädels müssen mutiger spielen“, sagte HSC-Trainer Thomas Löw. Nach der Pause fand sich der Aufsteiger besser zurecht und hielt den Rückstand in Grenzen. „Mit den 20 Minuten nach der Pause bin sehr zufrieden“, sagte Löw.