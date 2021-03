"So leicht wie lange nicht": TV Hannover-Badenstedt-Vinnhorst will in die 2. Liga

Nach einem Gespräch am Samstag zwischen den Vorständen beider Vereine wurde nun entschieden, doch zu melden. Bis zum 15. April müssen die Verantwortlichen um Fabian Koch jetzt die Lizenzunterlagen einreichen. Der 33-Jährige löste im vergangenen Jahr Uwe Lehmann als Geschäftsführer der Badenstedter Spielbetriebsgesellschaft ab.

Nur drei weitere Teams wollen hoch

„Ich bin im TV Badenstedt ohnehin für die Finanzen zuständig“, erklärt Koch, der 2016 aus Schwarmstedt nach Hannover kam. „Theoretisch ist es so leicht wie lange nicht, den Aufstieg zu schaffen“, sagt Koch.

Nach Informationen des SPORTBUZZERs haben außer dem TVB bisher nur drei weitere Klubs ihr Interesse an der Aufstiegsrunde bekundet, darunter der Frankfurter HC (Staffel Nord-Ost) und die SG TSG/DJK Mainz-Bretzenheim aus der Staffel Mitte. Angesichts von drei Aufstiegsplätzen ist die Chance also groß, dass die Fans bald wieder Zweitligahandball am Salzweg sehen. Ausgewählte Spiele würden dann auch in der neuen Vinnhorster Halle stattfinden, wo die Mannschaft schon jetzt einmal in der Woche trainieren darf.

Trainer Frank Käber macht weiter

Unabhängig von der Ligazugehörigkeit wird Trainer Frank Käber auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie stehen. „Ich hatte mich 2019 trotz des recht weiten Fahrtweges bewusst für Badenstedt entschieden, als ich unser Juniorteam übernommen habe“, betont der 61-Jährige, der in Minden wohnt. Käber reizt die Arbeit mit den vielen jungen Spielerinnen und Talenten aus der Jugend. „Das ist eine lohnende Aufgabe. Die Mädels leben Badenstedt.“