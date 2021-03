Stadt Hannover bewirbt sich für U21-WM der Handballer 2023: "Hannover kann Handball"

Die Zwanzigerjahre sollen aus Sicht des DHB in Deutschland das „Jahrzehnt des Handballs“ werden. Wegen der ambitionierten sportlichen Ziele – und wegen der dreifachen Gastgeberrolle. In 2020 bekam Deutschland die Zuschläge für die Weltmeisterschaft der Männer in 2027, für die Frauen-WM in 2025 und für die U21-WM der Männer in 2023.

Die Stadt Hannover will Teil des Handball-Booms sein und hat sich als Austragungsort für die Junioren-WM beworben, die vom 20. bis 29 Juni 2023 in Deutschland gespielt wird. Der DHB will im Spätsommer seine Wahl bekannt geben.