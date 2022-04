Handball-Überraschung: HC Leipzig trennt sich zum Saisonende von Coach Kunze

Leipzig. Leitende Funktion? Ja gern. Cheftrainer? Nein danke. So oder ähnlich lautet die Zusammenfassung der jüngsten Personalie des HC Leipzig. Der Handball-Zweitligist teilte am Freitagmorgen mit, dass Fabian Kunze das Team nur noch bis zum Saisonende verantwortlich betreuen wird. "Nach intensiven Gesprächen" mit Kunze habe man sich "für eine Veränderung auf dieser Position entschieden". Wie die genau aussehen soll, verriet der Club zunächst nicht, erklärte aber: "Die Verhandlungen über eine Nachfolge stehen kurz vor dem Abschluss."

Der 31-Jährige, der an seiner A-Lizenz arbeitet, trainiert den HCL seit 2020, hat darüber hinaus aktuell den Job als Geschäftsstellenleiter inne. Unter seiner Leitung landete das Team in der vergangenen Saison auf Rang sieben. In der laufenden Saison steht bisher Platz neun zu Buche. Erfolge feierte Kunze auch im Nachwuchs, holte dort mit seinen Spielerinnen den Deutschen Meistertitel bei den A-Juniorinnen sowie die Schüler-Weltmeisterschaft 2021. "Dass Talente dieses erfolgreichen Jahrgangs den Sprung in die Bundesligamannschaft geschafft haben und dort bereits zu den Leistungsträgerinnen gehören, ist sein Verdienst", so HCL-Präsident Torsten Brunnquell. "Dafür sind wir ihm sehr dankbar."