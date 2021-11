Handball und Kegeln: Erste Ligen setzen wegen Corona den Spielbetrieb aus

Handball

Der Spielbetrieb in der Handball-Region Südost-Niedersachsen (HRSON) wurde Corona-bedingt ab sofort bis kommenden Montag, 29. November, ausgesetzt. Heißt: Alle Spiele in den Regionsklassen, -ligen und -oberligen der HRSON, die fürs kommende Wochenende angesetzt waren, finden nicht statt. Aus technischen Gründen werden die Ansetzungen aber weiterhin in nuLiga (einem Online-Tabellensystem) abrufbar sein. In den nächsten Tagen gibt es dann Informationen, wie es danach weiter geht. Spiele auf Verbandsebene (Landesliga und höher) sind davon nicht betroffen.