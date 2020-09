Handball-Star Uwe Gensheimer rechnet mit hoher Belastung: "Taktung wird extrem"

Nach dem Abbruch der vergangenen Saison nimmt die HBL an diesem Donnerstag den Spielbetrieb mit 20 statt wie sonst 18 Teams wieder auf. Für Top-Teams wie die Löwen stehen außerdem Spiele im Europapokal auf dem Programm. Trotzdem spricht sich Gensheimer für eine Austragung der Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten aus. Ein freiwilliger Verzicht auf das Turnier käme für ihn nur aus Verletzungsgründen in Frage. "Dafür bin ich einfach zu heiß drauf. Nur wenn ich Anzeichen meines Körpers spüren oder mich nicht gut fühlen sollte, wäre es vielleicht anders", sagte er. "Aber wenn ich mich gut fühle, will ich spielen."