„Spielen macht keinen Sinn mehr“: Das sagen die Vereine zum Saisonabbruch des HVN

Der Abbruch erfolgt ohne Wertung der bisherigen Ergebnisse, sodass es wie im Vorjahr keine Absteiger gibt. Der HVN folgt damit der Handballregion Hannover-Weser-Leine, die bereits vor zwei Wochen genauso entschied. „Die Saison 2021/22 wird in der Zusammensetzung und gegebenenfalls auch in den Staffeleinteilungen gespielt, wie die Saison 2020/21 geplant wurde“, heißt es im Verbandsbeschluss wörtlich.

„Die politischen Beschlüsse zwingen uns, die Saison für beendet zu erklären“, wird Präsident Stefan Hüdepohl in der Pressemitteilung des Verbandes zur Präsidiumssitzung zitiert. Das war am Montagabend, am Mittwochmorgen beschloss das Präsidium dies auch offiziell.

Die Entscheidung des Verbandes findet die Zustimmung der Vereine. „Ich kann es nachvollziehen, dass man so lange gewartet hat, aber spielen macht keinen Sinn mehr“, sagt Lutz Ewert. Der Trainer des Oberligisten Lehrter SV wünscht sich allerdings, „dass wir zumindest wieder trainieren können“. Die Perspektive dafür scheint zurzeit jedoch eher düster. Der Anfang Februar von der niedersächsischen Landesregierung vorgestellte Entwurf für den Stufenplan 2.0 sieht die Aufnahme von Kontaktsport wie Handball erst bei Unterschreitung eines Inzidenzwertes von 25 vor.

„Sportler brauchen Perspektive“

Ähnlich wie die Vertreter des Niedersächsischen Fußballverbandes kritisiert Hüdepohl das Modell: „Die Sportler in Niedersachsen brauchen eine Perspektive. Das setzt voraus, dass der Amateursport nicht bis in den Sommer verboten bleibt.“ Leider kommt vom Landessportbund (LSB) nicht die gewünschte Unterstützung. „Ab dem 23. Juli regen wir die Rückkehr zum gewohnten Sportbetrieb ohne Einschränkungen in einem letzten Umsetzungsschritt im Sport (als Kontakt- und Wettkampfsport) an“, heißt es in einer Anfang des Monats veröffentlichten Stellungnahme des LSB.

Trotz der schlechten Vorzeichen plant der HVN noch vor den Sommerferien die Wiederaufnahme eines Wettkampfbetriebes. In welcher Form, das hängt nicht nur von der Pandemie ab, sondern auch davon, wie der Deutsche Handballbund (DHB) im März über die Zukunft der 3. Liga entscheidet. Dort wird es erneut einen Verzicht auf Absteiger in die Landesverbände geben. Laut HVN-Vizepräsident Schoof halte der DHB aktuell daran fest, Aufsteiger aus den Oberligen aufzunehmen. Der Spielausschuss des HVN wird daher in den nächsten Wochen eine Abfrage starten, welche Vereine Interesse zur Teilnahme an einer Aufstiegsrunde haben.

MTV-Pläne für die 3. Liga

Eine Lösung, die Großenheidorns Trainer Stephan Lux begrüßt. „Wir würden spielen, um anspruchsvollen Wettkampf zu haben“, sagt der MTV-Coach. Um seine Spieler in Form zu bringen, ist Lux ohnehin mit Fitnesstrainer Sven Goslar im Austausch. Die beiden haben bereits beim HSV Hannover erfolgreich zusammengearbeitet und wollen nun Pläne entwickeln, wie man das in Eigenverantwortung durchgeführte Pensum der Mannschaft steigern kann. „Nichts tun geht nicht. Sobald es möglich ist, gehen wir wieder in die Halle“, kündigt Lux an.