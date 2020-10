Region folgt HVN nicht: Saisonstart der unterklassigen Teams auf Januar verschoben

Im Amateurhandball trennen sich die Wege: Am Mittwochabend hat das Präsidium des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN) auf einer Sitzung in Hannover auf Maßnahmen zur Gestaltung des Spielbetriebs von der Ober- bis zur Landesliga sowie in den HVN-Landesklassen verständigt. Am Saisonstart der Landesliga am bevorstehenden Wochenende hält man fest, in der Oberliga wird bereits seit Anfang des Monats um Punkte gekämpft.

In Bereichen, die eine Inzidenz von über 35 Neuinfektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche melden, lässt der Verband Spielverlegungen zu; wenn einer der beteiligten Vereine das beantragt. "Ohne große Formalien – und ohne Verlegungskosten", sagt Präsident Stefan Hüdepohl. Wichtig aber auch: "Wir werden unsere Maßnahmen immer wieder neu der Entwicklung der Pandemie anpassen müssen."