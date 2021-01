Kann es Anfang März weitergehen? HVN justiert Restart für Spielbetrieb

Da die Hoffnung, öffentliche Sportstätten demnächst wieder nutzen zu können, nach der Verlängerung des Lockdowns geplatzt ist, setzt der HVN nun das Wochenende des 6./7. März als anvisierten Restart für die Ligen in seinem Verantwortungsbereich fest. Das betrifft die Spielklassen von der Oberliga abwärts.

„Die Frauen, Männer und Jugendlichen in Niedersachsen sollen so schnell wie möglich wieder einen Ball in die Hand bekommen.“ Dieser Wunsch von Geschäftsführer Markus Ernst begleitet die Entscheidung des Handball-Verbandes Niedersachsen (HVN), seine Ideen zur Wiederaufnahme des Spielbetriebs zu modifizieren.

Mindestens drei Wochen zur Vorbereitung

„Durch die Verlängerung des Lockdowns verschieben sich auch unsere Planungen, die wir jetzt neu mit den Regionen und Vereinen diskutieren werden“, sagt Ernst. Das Präsidium des Verbandes sowie die eingesetzte Task Force sind sich einig, dass die Mannschaften einen Zeitraum von mindestens drei Wochen bekommen müssen, um sich im Training vernünftig auf die Rückkehr in den Wettkampfmodus vorbereiten zu können.

Das Modell einer Einfachspielrunde, in der die Teams unter Berücksichtigung der im Herbst bereits absolvierten Partien einmal aufeinandertreffen, wird bevorzugt. „Das würden wir bis zum 30. Juni schaffen, auch wenn wir nicht gleich am ersten Märzwochenende beginnen könnten. Selbst unter Berücksichtigung einer Spielpause in den Osterferien“, sagt der Geschäftsführer.

Mit Perspektive aus Berlin

Anfang Februar wird es zu Gesprächen mit den Vereinen kommen. „Wir brauchen aber auch eine Perspektive aus Berlin mit einem klaren Bild, das über zwei bis drei Wochen im Voraus hinausgeht“, merkt Ernst an. Unter Zeitdruck fühlt sich der Verband noch nicht. „Wir haben uns im Dezember mehrere Konzepte überlegt und schauen jetzt, je nach Entscheidung von ganz oben, wie wir weitermachen“, sagt der Verantwortliche.

Das Worst-Case-Szenario eines Saisonabbruchs könnte mit einem Pokalwettbewerb aufgefangen werden – vorausgesetzt, es darf in Mannschaftsstärke wieder in die Hallen gegangen werden. „Wir müssen nach vorne gucken. Der Handball in Niedersachsen braucht eine Bühne, die er auch verdient“, sagt HVN-Präsident Stefan Hüdepohl.