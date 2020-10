Handball-Verband Niedersachsen setzt Spielbetrieb aus

HRSON legt vor

Der HRSON-Vorstand hat am vergangenen Montagabend entschieden, den Spielbetrieb in allen Ligen und Altersklassen der Handballregion SüdOst-Niedersachsen wegen der aktuell rasant ansteigenden Corona-Infektionszahlen mit sofortiger Wirkung auszusetzen.

Ob der Spielbetrieb in den Ligen der Erwachsenen-Spielklassen am 1. Dezember wieder aufgenommen werden kann, wird am 25. November neu entschieden. Ziel ist es, im Anschluss eine Einfach-Spielrunde anzusetzen, um noch Auf- und Absteiger ermitteln zu können. Sollte das nicht möglich sein, soll es weder Auf- noch Absteiger geben.

Sämtliche Jugendspielklassen werden zunächst bis einschließlich 31. Januar 2021 pausieren, bevor entschieden wird, ob eine Aufnahme des Spielbetriebs vertretbar ist.

Auch sämtliche Sichtungsveranstaltungen und Stützpunkt-Trainingseinheiten für die Talente der Region finden bis mindestens 31. Januar 2021 nicht statt.