Handball-Verband unterbricht Spielbetrieb: Kein Derby zwischen Fallersleben und Vorsfelde in diesem Jahr

Kein Spiel mehr in der Handball-Oberliga in diesem Jahr für die heimischen Aushängeschilder MTV Vorsfelde und VfB Fallersleben. Der Handball-Verband Niedersachsen (HVN) unterbricht den Spielbetrieb in der laufenden Saison 2021/22 mit sofortiger Wirkung.

Die Spielpause auf Verbandsebene wird fürs Erste, anders als in den meisten HVN-Regionen, nur bis zum 31. Dezember 2021 gehen. „Wir hoffen, dass sich die Lage schnell entspannt, so dass wir möglichst bald wieder unserem Sport nachgehen können und den Regelspielbetrieb ab Anfang Januar wieder aufnehmen können“, erklärt Vizepräsident Spieltechnik Jens Schoof und ergänzt. „Wir werden die pandemische Lage aber stetig beobachten und entsprechend informieren und beraten.“