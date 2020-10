Handball: Vorsfelde holt Keeper und verliert einen Punkt

Geladene Athmosphäre

Stadtoldendorfs Fans machten von Beginn an ordentlich Stimmung, mit der emotional geladenen Athmosphäre kamen die Gastgeber zum Start besser zurecht – nach fünf Minuten stand für Vorsfelde ein 1:5-Rückstand zu Buche. Das Team von Trainer Daniel Heimann schüttelte sich in der folgenden Auszeit kurz, bis zur Pause war das Spiel gedreht. Bereits in der ersten Hälfte erkennbar, in der zweiten Halbzeit aber noch deutlicher: Es fehlte dem MTV ein bisschen an Glück und Konsequnz. Etliche Stadtoldendorfer Angriffe hatte Vorsfelde mit starker Defensivleistung bereits ins Zeitspiel gezwungen, zu selten schlug das Heimann-Team daraus auch Kapital. Entweder landeten die Abpraller der erzwungenen Würfe wieder beim TV, oder der unermüdliche Kampf im Eins-gegen-eins des Heimteams führte letztendlich doch noch zum Tor – Vorsfelde schaffte es nicht über den Berg.

Letzendlich, erklärt Heimann, müsse sich sein Team auch über den einen Punkt freuen: „Das Glück war einfach nicht auf unserer Seite. Ich sehe es positiv, wir haben uns einen Punkt erkämpft und trotz einiger Rückschläge in der zweiten Halbzeit nicht aufgesteckt.“ Sinnbildlich für das Vorsfelder Spiel war der Ausgleichstreffer von Stadtoldendorf – acht Sekunden waren da noch zu spielen. Die MTV-Abwehr bekam einen Finger an den Ball, von dort abgefälscht trudelte der Ball unhaltbar ins Tor. Heimann: „Der Knoten wollte einfach nicht platzen.“