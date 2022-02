Handball: Vorsfelde verliert Hit gegen Söhre, Saison-Aus für Nowak

Einmal schlug der MTV Vorsfelde im Hit zurück, dann fehlte gegen den Tabellenführer die Durchschlagskraft: Der heimische Handball-Oberligist kassierte die erste Heimniederlage im neuen Jahr - und die viel am Ende gegen die Sportfreunde aus Söhre mit 26:36 (13:16) deutlich aus. „Es war uns klar, dass wir es gegen den Spitzenreiter nicht einfach haben werden“, so MTV-Coach Daniel Heimann.

Söhre hatte erst einen Minuspunkt auf dem Konto - den hatte der Erste allerdings im Hinspiel beim 31:31 gegen die Razorbacks kassiert. „Aber da waren wir noch in kompletter Besetzung", so Heimann, nun würden mit Jakob Nowak und Abgang Lars Hoffmann zwei erfahrene Spieler fehlen. Stichwort Nowak. Jetzt steht fest, das für den Torjäger die Saison gelaufen ist, er wird zeitnah am Knie (Knorpelschaden) operiert.