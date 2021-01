Handball-Welt entzweit: WM-Diskussionen stören Vorbereitung der Nationalmannschaft

Alfred Gislason ist im Tunnel, fixiert auf die am Mittwoch beginnende Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten (13. bis 31. Januar). "Wir haben so wenig Einheiten, brauchen die Zeit, um uns auf Handball zu konzentrieren", erklärte der deutsche Bundestrainer. Fragen nach einem Mentalcoach, möglichen Lücken in der WM-Blase, selbst die durch Torhüter Andreas Wolff neu entfachte Diskussion um die Absagen einiger Teamkollegen, würde der 61-Jährige am liebsten wie einen alten Mantel in die Altkleidersammlung geben. "Das stört die Vorbereitung nur." Anzeige

Doch die neuen Töne passen ins Bild, die Titelkämpfe sind so umstritten, dass die Handballwelt entzweit ist. Wolff hatte den Verzicht seiner Kieler Ex-Kollegen (Pekeler, Wiencek, Weinhold) scharf kritisiert. Vor allem, dass die Sorge um die Familie die THW-Spieler zuvor auch nicht gestört habe, mit Kiel in Länder zu reisen, die als Risikogebiete eingestuft worden seien. Noch mehr störte Wolff, dass die Kieler Teamkollegen (Landin, Sagosen, Duvnjak) nicht so ein großes Problem damit haben, zur WM zu fahren. Gislason reagierte mit Unverständnis auf die Kritik: "Jeder kann seine Meinung haben, aber ich bin nicht zufrieden, dass die Diskussion wieder losgeht. Es war alles von uns aus besprochen." Für Unruhe im Team sorgt das offenbar aber nicht. "Andi hat seine Meinung, das ist okay. Das wird in der Mannschaft aber nicht kritisch gesehen", erklärte der Hannoveraner Fabian Böhm.

DHB-Vorstandsvorsitzender Schober: "Tun alles", um die Spieler zu schützen

Doch es sind neben den Baustellen im neuformierten Team gerade die Themen abseits des Spielfeldes, die für Aufregung sorgen. So auch das der Zulassung von Zuschauern. Aus Spielerkreisen hat sich dagegen heftiger Widerstand formiert. Die Kapitäne der 14 europäischen Nationalteams, darunter auch Uwe Gensheimer, haben in einem Brief an den Weltverband IHF ihr Unverständnis erklärt. "Für uns hat dies Bedenken hinsichtlich des Turniers ausgelöst", heißt es in dem Schreiben. Derzeit plant der Ausrichter mit einer Auslastung der Hallenkapazitäten von 20 Prozent. Die deutschen Vorrundenspiele könnten in Gizeh somit bis zu 1040 Fans live verfolgen. "Das sehe ich auch kritisch", sagt Böhm.

Der Deutsche Handballbund (DHB) hält sich zurück. "Natürlich sind wir Deutschen nicht so glücklich, dass vor Zuschauern gespielt wird. Aber wir sind nicht allein. Gerade in der aktuellen EM-Qualifikation wurde in einigen Ländern vor Zuschauern gespielt. Für das Heimspiel Spaniens gegen Kroatien am Samstag sollen Tickets im Verkauf sein. Wir vertrauen den Konzepten für die WM, begegnen dem Ausrichter auch respektvoll", erklärte der DHB-Vorstandsvorsitzende Mark Schober auf Nachfrage des SPORTBUZZER. "Wir tun alles, um unsere Spieler und den deutschen Handball zu schützen." Charterflug, Einzelzimmer, regelmäßige Tests, ein permanenter Austausch mit dem Weltverband – all das zähle dazu.

WM-Titelprämie wird um 50.000 Euro angehoben

Schober unterstrich aber noch einmal, dass eine deutsche WM-Absage keine Option gewesen sei. "Klar, es geht dabei auch um wirtschaftliche Auswirkungen. Aber es nur darauf zu reduzieren, das ist mir zu kurz gesprungen. Viel entscheidender ist, dass wir uns in der Handballwelt isoliert, das Recht auf eine Teilnahme an den nächsten vier Weltmeisterschaften verwirkt hätten, also auch als Ausrichter der WM 2027." Schober erklärte, dass er Lust auf die WM habe. "Ich bin froh, dass wir spielen, unseren Sport zeigen können, insbesondere auch für die Kinder und den Nachwuchs."

Im Fall des Titelgewinns darf sich das Team dabei auf eine Prämie von 500.000 Euro freuen. Der DHB hat im Vergleich zur vergangenen WM die Titelprämie damit um 50.000 Euro angehoben. Für Platz zwei würde das Team 380 000 Euro, für Bronze noch 260­.000 Euro und für Platz vier immerhin 140.000 Euro erhalten. "Das ist für die Mannschaft insgesamt, inklusive Staff. Jeder Spieler erhält außerdem für die WM-Tage noch ein nach Länderspielen gestaffeltes Tagegeld", erklärte Schober. Für Bundestrainer Alfred Gislason gelte, wie auch für seine Vorgänger, eine Extraregelung.