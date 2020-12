Handball-WM 2021: Alle Nationalspieler des SC DHfK Leipzig mit dabei

Leipzig. Die Corona-Pandemie hat den Handball in Deutschland fest im Griff. Sämtliche Amateurligen wurden unterbrochen, seit Wochen müssen Bundesligaspiele ohne Zuschauer stattfinden und eine immer weiter wachsende Anzahl an Nachholspielen macht den sportlichen und fairen Vergleich wöchentlich komplizierter. Doch das Jahreshighlight eines jeden Handballfans bleibt als Festung in diesen Krisenzeiten bestehen: Die Weltmeisterschaft wird trotz der globalen Verbreitung des Coronavirus stattfinden und die Augen von Kindern und Fans in diesen düsteren Zeiten zum Leuchten bringen.

