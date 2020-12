Handball-WM 2021: DHfK Leipzigs Philipp Weber für deutschen 20er-Kader nominiert

Die erfahrenen „Oldies“ der Mannschaft um Weber, Johannes Bitter (38), Andreas Wolf (29) oder Uwe Gensheimer (34) haben eine ungewöhnlich junge Truppe an ihrer Seite. „Es sind einige dabei, die international wenig Erfahrung haben. Wir haben viel Arbeit vor uns und müssen schauen, was möglich ist“, so Bundestrainer Gislason, der die Erwartungen an seine Mannschaft in der XXL-WM mit 32 Teams eher gering halten möchte.