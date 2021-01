Kommentar zum einseitigen WM-Start: Der Handball wird der Lächerlichkeit preisgegeben

Der deutsche Start in die umstrittene WM lässt sich mit einem Wort umschreiben: Mühelos. Uruguay war nur ein Spielball, das 43:14 der zweithöchste Sieg in einem deutschen WM-Eröffnungsspiel, nur getoppt vom 46:4 gegen Luxemburg im Jahr 1958. Die Südamerikaner gehören zu jenen Exoten, die alle paar Jahre wieder bei Handball-Weltmeisterschaften zu bestaunen sind. Aktuell mehr denn je. Denn der Weltverband IHF hat seine Meisterschaften – wie im Fußball – ausgeweitet, auf XXL-Format mit 32 Mannschaften. "Klassischer Selbstmord", so hatte es DHB-Vizepräsident Bob Hanning schon vor Jahren bezeichnet. Und er hat Recht.

Anzeige